Tacheles reden: So erklärt man Kindern den Klimawandel

Wissen die Kinder denn überhaupt schon, was Klimawandel ist?

Die haben das schon mal gehört, die wissen auch, was das ist. Natürlich nicht so konkret wie die älteren. Kinder mit 10, 11 oder 12 Jahren denken nicht so vernetzt wie wir Erwachsenen, da ist das für die nicht ganz so interessant. Aber durch die UV-Perlen ein Gefühl für die Messung von Sonneneinstrahlung zu bekommen, finden sie superspannend. Oder mit einer Wärmebildkamera durch die Stadt laufen und sehen, wo es sehr heiß oder schön kühl ist. Das durfte ich zum Beispiel kürzlich mit dem Bildungsbüro der Stadt Worms im Rahmen einer Hitze-Safari organisieren. Man kann Kindern keinen Klimawandel-Workshop vor die Nase setzen, sondern muss es kindgerecht umsetzen.