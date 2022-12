Tankstellen in Idstein überfallen - Mundschutz als Maske

Ein Polizeiwagen im Einsatz. (© Chalabala - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Idstein - Zwei Tankstellen sind am Wochenende in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) überfallen worden. Dabei habe der Täter jeweils einen medizinischen Mundschutz zur Maskierung genutzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch sonst decke sich die Beschreibung des Räubers bei beiden Vorfällen.

Zunächst hatte demnach ein Mann am Freitagabend gegen 20.10 Uhr eine Tankstelle in der Black-und-Decker-Straße betreten und die Herausgabe von Geld gefordert. Mit erbeutetem Bargeld und E-Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro sei er geflohen. Der nächste Überfall ereignete sich dann am frühen Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Wiesbadener Straße. Dabei erbeutete der Täter Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

In beiden Fällen soll der Täter etwa 1,75 Meter groß und etwa 20 Jahre alt sein. In beiden Fällen trug der Mann eine rote Jacke, eine schwarze Hose und einen schwarzen Kapuzenpulli.

Die Kriminalpolizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 06126-93940 melden.