Tankstellenmord: Erste private Details werden bekannt

In Handschellen wird Mario N. am Freitagmorgen in den Gerichtssaal geführt. Statt Pulli trägt er diesmal Hemd, auch seinen Stoppelbart hat er rasiert. (Foto: Sascha Kopp)

BAD KREUZNACH - Es ist der zweite Verhandlungstag: Am heutigen Freitag, 9 Uhr, wird der Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein fortgesetzt. Laut Anklage soll Mario N., ein 50-jähriger Deutscher, der studentischen Aushilfskraft Alexander W. (20) Mitte September ins Gesicht geschossen und damit getötet haben – weil dieser ihn an der Kasse mehrfach auf das Tragen einer Corona-Maske hingewiesen hatte. Bundesweit hatte die Tat großes Entsetzen ausgelöst.

Prozess nach Auftakt vertagt

Was geschieht nun an diesem Freitag, an Prozesstag zwei? Neben der Aussage des mutmaßlichen Täters wird auch sein Geständnis erwartet. Ab 9 Uhr halten wir Sie hier mit den neuesten Entwicklungen im Gerichtssaal auf dem Laufenden.

9.35 Uhr: Vater schießt 2020 auf die Mutter

Zu Beginn des zweiten Prozesstags werden brisante Informationen aus der Biografie des Angeklagten verlesen. Es scheint, als habe ein Schicksalsschlag den nächsten gejagt: Sein Vater nimmt sich 2020 das Leben – nachdem er zuvor auf die Mutter schoss, diese am Kopf verletzte. Einige Zeit später wird bei ihr schließlich Krebs diagnostiziert. Sie stirbt, während der Angeklagte in Haft sitzt.

Die Tat Mario N. – 50 Jahre alt, IT-Fachmann – soll am 18. September 2021 Alexander W. in einer Idar-Obersteiner Tankstelle mit einem Revolver getötet haben. Genauer: mit einer Smith & Wesson, Modell 686, Kaliber 357 Magnum, die er ohne Waffenschein in der Schublade seines Wohnzimmertisches deponiert hatte. Laut Ermittlungen wollte der mutmaßliche Täter Bier kaufen, was ihm der Aral-Mitarbeiter wegen der Missachtung der Maskenpflicht aber verweigerte. Nach Diskussionen verließ Mario N. die Tankstelle. Später kam er wieder. An der Kasse zog er die Pistole aus der Hosentasche und schoss Alexander W. in den Kopf. Zu Prozessbeginn erklärte die Staatsanwaltschaft, der Angeklagte habe „heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen“ gehandelt – weil er seine Wut über die Corona-Maßnahmen an jemandem habe auslassen wollen, der die Regeln vor Ort durchsetzt.

Als Corona ausbricht, arbeitet Mario N., ein IT-Fachmann, bereits seit einigen Jahren als selbstständiger App-Programmierer. In der Pandemie bleibt auch sein Geschäft nicht von der Krise verschont. 2020 bereits herrscht Flaute im Betrieb, 2021 aber nimmt er sogar noch einen Auftrag für das Bundesgesundheitsministerium an. Durch den Tod des Vaters sowie die mäßige Auftragslage beginnt er jedoch, regelmäßig zu trinken. Vor allem am Wochenende.

8.43 Uhr: Angeklagter will sich heute zur Tat äußern

An dieser Aral-Tankstelle in Idar-Oberstein soll Mario N. im vergangenen September einen Mitarbeiter erschossen haben. (Foto: Sascha Kopp)

Am Montag hatte der Prozess gegen Mario N. am Landgericht Bad Kreuznach begonnen, die Verhandlung jedoch wurde kurz nach Verlesung der Anklageschrift auf diesen Freitag vertagt – noch bevor sich der Angeklagte zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußern konnte. Grund dafür: neue Ermittlungen zu Chats in der "Querdenker"-Szene, mit welcher er sympathisiert haben soll . Diese, so die Staatsanwaltschaft, könnten in Zusammenhang mit dem Mord stehen. In der Vorwoche erst waren neue Akten der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz aufgetaucht – die die Verteidigung eigenen Angaben zufolge noch nicht geprüft habe.

In wenigen Minuten wird die Verhandlung fortgesetzt. Wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift am Montag erklärte, soll die Tat ein gezielter Angriff auf die Corona-Politik gewesen sein: „Der Angeklagte wusste laut eigener Aussage, dass er nicht an die Politiker herankommt, die die Corona-Regeln aufgestellt haben. Deshalb nahm er sich die vor, die die Regeln umsetzen.“ Heute will Mario N. Stellung beziehen, kündigte sein Strafverteidiger an: „Er wird sich zu den Beweggründen der Tat äußern. Mein Mandant bereut die Tat.“



