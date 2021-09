Tätlicher Angriff in Zug: „Sie gehören ebenfalls abgeknallt“

Ein eingeschaltetes Blaulicht auf einem Polizeiauto. (Foto: pattilabelle - stock.adobe)

BAD KREUZNACH - Am Donnerstagnachmittag wurde eine Frau in der Regionalbahn von Mainz in Richtung Bad Kreuznach von einer anderen Reisenden angegriffen. Als die Frau in Bad Kreuznach aussteigen wollte, wurde sie laut Polizeiangaben zunächst von der Angreiferin von hinten in den Oberschenkel getreten. Es folgte eine verbale Attacke von der Täterin mit den Worten: "Sie wissen ja was in Idar-Oberstein passiert ist, Sie gehören ebenfalls abgeknallt".

Dies geschah laut Polizei nachdem die angegriffene Frau auf den Tritt reagierte und die Täterin zur Rede stellen wollte. Dabei stellte die Frau fest, dass die Angreiferin keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Sie forderte die Angreiferin auf, eine Maske aufzusetzen und erhielt die verbale Anfeindung zur Antwort.

Darauf forderte die Frau die Täterin auf sich auszuweisen, was diese nicht tat. Es gelang ihr aber ein Bild von der Angreiferin zu machen. Sie kontaktierte dann die örtliche Bundespolizei, die die Videoaufnahmen des Bahnhofs auswertete. Auf diesen ist die Angreiferin gut zu erkennen. Die Fahndung nach der Angreiferin läuft nun.