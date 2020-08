Taue gekappt: Fahrgastschiffe treiben führerlos auf der Mosel

Symbolfoto: dpa

COCHEM/MOSEL - In der Nacht von Sonntag auf Montag sorgten gegen 04.30 Uhr zwei Fahrgastschiffe, die im Bereich Cochem führerlos auf der Mosel trieben, für einen Einsatz der Wasserschutzpolizei und verschiedener Feuerwehren der Region Cochem.

Unbekannte Täter hatten die Festmacherleinen der beiden Fahrgastschiffe, die an der linken Moselseite festgemacht waren, gelöst. Beide Fahrzeuge trieben anschließend durch eine Brückendurchfahrt, wobei eines der Schiffe mit einem am rechten Ufer stillliegenden weiteren Fahrgastschiff kollidierte. Das zweite stieß mit einer Sportbootanlegestelle auf der linken Moselseite zusammen. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Beide Fahrgastschiffe konnten durch Notankermanöver, die durch die örtliche Feuerwehr eingeleitet wurden, gegen 04.45 Uhr gesichert werden. Durch ein weiteres Fahrgastschiff wurden beide Fahrzeuge wieder an ihre Liegeplätze geschleppt.