Terrorpläne auch in Frankfurt: 18-Jähriger festgenommen

Im Rahmen weiterer verdeckter Ermittlungen hätten sich dann Hinweise darauf ergeben, dass der Beschuldigte seine auf Frankfurt bezogene Anschlagsplanung aus Furcht vor Entdeckung zurückgestellt habe. Zudem sei der Erwerb einer Schusswaffe an „nicht ausreichenden Geldmitteln” gescheitert. Stattdessen habe er geplant, am 8. März - also am Mittwoch - auf dem Landweg in den Irak auszureisen, um sich dort dem IS anzuschließen und eigenen Angaben zufolge Ungläubige zu „schlachten” und gegen staatliche Institutionen zu kämpfen.