Tierschützer bemängeln Betäubung im Odenwald-Schlachthof

Laut Peta sollen in Brensbach Schweine nicht richtig betäubt worden sein. Das Regierungspräsidium bestätigt Manipulationen an der Anlage und ordnet Umbau an.

Von Sabine Richter Lokalredakteurin Odenwälder Echo