Tiny Houses – Wohnen auf kleinem Raum

Ein Tiny House on Wheels fast komplett aus Holz: Das ist "Gipsy" von Katharina Ehrhardt und Karl Dietz. (Foto: Katharina Ehrhardt/Karl Dietz)

REGION - Das Interesse an Tiny Houses wächst. Ein Leben im Tiny House verspricht Freiheit und Unabhängigkeit – einzig der Platz ist begrenzt. Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit kleinem Wohnen – dauerhaft oder als Abenteuer im Urlaub. Dass dieser Trend in den letzten Jahren stark angestiegen ist, zeigen verschiedene Blogs, Gruppen, Foren und ein Interessenverlauf von Google Trends. Ist der Wunsch nach Leben auf kleinem Raum nur ein Trend oder hat er Zukunft? Braucht man viel Platz, um glücklich zu sein und sich frei zu fühlen oder reichen wenige Quadratmeter?

In unserer VRM Story haben wir Menschen besucht, die in einem Tiny House wohnen und erfahren, wieso sie sich dafür entschieden haben und wie es ist, auf wenigen Quadratmetern zu leben. Woher dieser Trend kommt und wie man sich selbst den Wunsch nach einem Tiny House erfüllen kann, lesen Sie in unserer[plus-Inhalt].