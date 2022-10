Tödliche Auseinandersetzung in Kastel: Frauen noch in Klinik

In einer Asylunterkunft in Kastel ist offenbar ein Streit eskaliert. Dabei wurde ein Mensch getötet. (© Wiesbaden112)

Wiesbaden - Wiesbaden. Nach der der tödlichen Auseinandersetzung in einer Kasteler Flüchtlingsunterkunf t ermittelt die Kriminalpolizei weiter zu den ganauen Abläufen und den Ursachen des Streits. Eine Polizeieinheit war nach Informationen dieser Zeitung am Wochenende auf dem Areal unterwegs und befragte Zeugen. Sie sei vom Hausmeister unterstützt worden. Zum Stand der Ermittlungen gibt die Polizei keine Auskunft und verweist wie solchen Fällen üblich auf die Staatsanwaltschaft. Doch von dieser war am Wochenende noch keine Stellungnahme zu bekommen.

Sicher ist bisher nur, dass in der Einrichtung ein bislang unbekannter Mann zu Tode kam. Am Samstag hieß es, die Verletzten seien noch nicht vernehmungsfähig.

In der ersten Mitteilung, die diese Zeitung am Samstag erreicht hatte, berichtete die Polizei, dass zwei Frauen im Zuge einer Auseinandersetzung am späten Freitagabend schwerstverletzt wurden. Die 31-Jährige und die 42-Jährige werden, soweit die Erkenntnisse dieser Zeitung, am Sonntag noch immer in einer Klinik behandelt.

Die Asylunterkunft in Kastel ist die größte der Stadt: Sie hat 800 Plätze. Ungefähr ein Fünftel der Plätze sei frei, sagt der Wiesbadener Sozialdezernent Christoph Manjura (SPD) auf Nachfrage dieser Zeitung am Sonntag. Die Menschen leben dort in Wohnungen mit in der Regel drei Vierbettzimmern, so Manjura. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen vom Freitag und der Versiegelung der Wohnung, in der sich der mögliche Tatverdächtige und das Opfer befanden, hätten zwei Familien diese Wohnung verlassen müssen.

Eine Familie sei bei Freunden untergekommen, sagt Manjura, die andere „ist von uns anders untergebracht und mit Lebensmitteln und Kleidung versorgt worden“.