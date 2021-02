Tödliche Schüsse: Trauer und Fragen am Tag danach

Neue Erkenntnisse wohl am Mittwoch

- Am Tag nach der Bluttat in der Wellritzstraße ist weiter Warten angesagt. Wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Dienstagnachmittag mitteilte, wird es wohl erst am Mittwoch neue Erkenntnisse über die tödlichen Schüsse geben. Für Dienstag waren die Obduktionen des Opfers, einer 49 Jahre alten Frau, und des mutmaßlichen Täters, dem 56-jährigen Ehemann des Opfers, geplant. Mit Ergebnissen rechnen die Ermittler am Mittwoch. Auch die Befragung des zweiten Opfers, der Schwester der 49-Jährigen, konnten noch nicht stattfinden. Die Frau wurde im verlauf der Auseinandersetzung in der Nacht zum Montag von einem Schuss getroffen und befindet sich noch immer in ärztlicher Behandlung.



- Weil es zu den Vorfällen in der Wellritzstraße bereits frühzeitig Aussagen von Augenzeugen gab, gehen die Ermittler weiterhin davon aus, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Der Mann hatte in der Nacht zum Montag zunächst auf seine von ihm getrennt lebende Frau, später auf ihre Schwester geschossen. Anschließend richtete er die Waffe gegen sich selbst.