Tödlicher Unfall auf der A3 - Ersthelfer kommt ums Leben

Ein Mensch kam bei dem Unfall auf der A3 am frühen Sonntagmorgen ums Leben. (Foto: 5vision.media)

FRANKFURT - Am frühen Sonntagmorgen ist bei einem Unfall auf der A3 bei Kelsterbach ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte es gegen 4.30 Uhr am Sonntag in der Nähe des Frankfurter Flughafens in Fahrtrichtung Köln zunächst einen eher leichten Auffahrunfall mit zwei Autos gegeben, kurz darauf sein ein drittes dann in die Unfallstelle gefahren, wobei ein Mensch - nach womöglich ein Ersthelfer - so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Autobahn am Frankfurter Kreuz lange gesperrt

Widersprüchliche Angaben gab es über die Zahl der Verletzten, die Polizei sprach von acht Verletzten, nach ersten Informationen der Feuerwehr sollen es bis zu zwölf gewesen sein. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort,

Der genaue Ablauf und die Ursachen des Unfalls sind noch unklar. Für die Unfallaufnahme blieb die Autobahn zwischen Frankfurter Kreuz und Mönchhofdreieck zunächst voll gesperrt, erst später am Vormittag konnten erste Autos an der Stelle vorbeigeleitet werden. Es kam zu teilweise langen Staus.