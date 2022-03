2 min

Tödlicher Unfall auf der A66: Noch keine Anklageerhebung

Eine 71-Jährige aus Hofheim ist am 10. Oktober 2020 auf der Autobahn am Rande einer Sportwagen-Ausfahrt mit zwei Lamborghinis gestorben. So ist der aktuelle Ermittlungsstand.

Von Sascha Kircher Redakteur Politik