Tödlicher Unfall im Stauende vor Salzbachtalbrücke

WIESBADEN - Am Schiersteiner Kreuz ist es am Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Auffahrunfall gekommen. Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilt, ist ein 78-Jähriger Mann mit seinem Auto auf der A66 in Richtung Frankfurt im Stauende vor der Salzbachtalbrücke auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer kam dabei ums Leben. Das Schiersteiner Kreuz ist aktuell vollgesperrt.

Wir berichten weiter.