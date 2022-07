Tödlicher Unfall: Langer Stau auf der A5

Die Unfallstelle auf der A5 bei Frankfurt. (Foto: 5vision.media )

FRANKFURT - Ein langer Stau entstand nach einem tödlichen Unfall auf der A5 vom Bad Homburger Kreuz in Richtung Frankfurt. Zeitweise erreichte der Stau ein Länge von 13 Kilometern, bis zu zwei Stunden lang ging es nicht vorwärts. Auch die Feuerwehr rückte an, um Menschen in den Autos mit Wasser zu versorgen.

Bei dem Unfall starb ein 68 Jahre alter Mann, teilte die Polizei mit. Demnach kam es gegen 13.40 Uhr an der Ausfahrt zur A66 zu einer Berührung zwischen einem Laster und einem Mercedes. Das Auto schleuderte daraufhin von der Ausfahrtspur auf die Fahrbahn zurück, wo es den Motorradfahrer erfasste, der mit seiner Maschine zu Fall kam und dabei tödliche Verletzungen erlitt.

Die A5 musste zunächst komplett gesperrt werden und es entstand ein Stau bis zum Bad Homburger Kreuz, von wo der nachfolgende Verkehr abgeleitet wurde. Ab etwa 15.20 Uhr konnte die linke Fahrspur wieder geöffnet werden. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen des Unfalles sich mit der Autobahnstation unter Telefon 069-75546400 in Verbindung zu setzen.

