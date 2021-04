Tote Frau im Main in Frankfurt gefunden

(Foto: m.mphoto - stock.adobe)

FRANKFURT - Spaziergänger haben in Frankfurt eine tote Frau im Main gefunden. Die Leiche trieb in der Nähe der Friedensbrücke im Fluss. Wer die Tote ist und ob sie möglicherweise einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel, war nach Angaben der Polizei vom Mittwoch zunächst unklar. Die Ermittler veröffentlichten ein Foto der Frau und suchten nach Zeugen. Der Fund ereignete sich bereits am 12. März, wurde aber erst jetzt mitgeteilt.

Achtung! Unter dem nachfolgenden Link können Sie das Foto der verunglückten Frau sehen, mit dem die Polizei versucht, die Identität der Toten zu klären. Das Bild könnte auf manche Personen verstörend wirken. Ein Bild der Frau und weitere Details hat die Polizei Wie die Polizei meldet, ist die Frau zwischen 50 und 70 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank.Ein Bild der Frau und weitere Details hat die Polizei hier veröffentlicht.