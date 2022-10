Toter in Asylunterkunft: Noch viele offene Fragen

In einer Asylunterkunft in Kastel ist offenbar ein Streit eskaliert. Dabei wurde ein Mensch getötet. (© Wiesbaden112)

Wiesbaden - Es ist ziemlich ruhig am Samstagmittag auf dem Gelände der Asylunterkunft in der Wiesbadener Straße. Ein paar Bewohner sitzen an der frischen Luft beisammen, Kinder spielen, aus einigen Fenstern hört man das Klappern von Kochtöpfen. Man käme nicht auf die Idee, dass es hier in der Nacht eine Auseinandersetzung gegeben hat, bei der ein Mann gestorben ist und drei weitere Personen zum Teil schwerstverletzt wurden.

Warum es zu dem Streit kam, das ist am Samstagmittag noch unklar. Die Verletzten seien noch nicht vernehmungsfähig, heißt es. Auch der genaue Tatablauf ist Gegenstand der Ermittlungen, mit denen die Wiesbadener Kriminalpolizei befasst ist.

Identität des Toten noch nicht geklärt

Klar ist bisher nur, dass infolge der Auseinandersetzung am späten Freitagabend zwei Frauen im Alter von 31 und 42 Jahren schwerst verletzt wurden und nun im Krankenhaus liegen. Der mutmaßliche Täter konnte in einer der Wohnungen lokalisiert werden. Daraufhin wurden Spezialeinsatzkräfte aus Frankfurt angefordert, die ihn gegen 1 Uhr in der Wohnung festnahmen. Wie die Polizei berichtete, wurde dort zudem ein Mann gefunden, der wenig später in der Wohnung starb. Seine Identität ist noch nicht geklärt. In der Wohnung waren auch zwei körperlich unverletzte Kleinstkinder. Der Tatverdächtige selbst kam schwer verletzt in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe bei den Verletzten nicht.

In einer Asylunterkunft in Kastel ist offenbar ein Streit eskaliert. Dabei wurde ein Mensch getötet. (© Wiesbaden112) Den großen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst haben die Anwohner in der Nacht auf Samstag natürlich mitbekommen. „Als ich nachts heimkam, war überall Polizei", berichtet ein Nachbar. Betroffen sei eine afrikanische Familie, erzählen die Nachbarn, die im Erdgeschoss eines der Mehrfamilienhäuser gewohnt hätte. „Die Polizei hat uns nachts aus dem Haus geholt, wir mussten fünf Stunden lang in einem Bus warten", sagt eine junge Frau. Am Mittag sind keine Polizeibeamten mehr auf dem Gelände zu sehen.

Die Asylunterkunft in Kastel ist die größte der Stadt: Sie hat 800 Plätze. Unter der Woche sind Sozialarbeiter vor Ort, erzählt Sozialdezernent Christoph Manjura (SPD), aber nicht am Wochenende. Man kenne die Familiensituation der Betroffenen bisher nicht, werde aber dafür sorgen, dass Mitbewohner – falls nötig – anders untergebracht und psychosozial betreut werden. Für wie viele Menschen das nötig sein könnte, war am Samstagmittag allerdings noch unklar.