Totschlagfallen bei der Jagd in Hessen künftig verboten

WIESBADEN - Bei der Jagd sind Totschlagfallen in Hessen künftig verboten. Der Landtag verabschiedete am Mittwochabend einstimmig einen entsprechenden Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen. Damit sei unnötigem Tierleid ein Ende gesetzt und der Weg zu einer tierschutzgerechteren Jagd freigemacht worden, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden.

Die Verwendung von Totschlagfallen bringe erhebliche Risiken mit sich. "Die Tiere verenden mitunter qualvoll, wenn die Falle nicht richtig funktioniert und sie nicht sofort tötet", erläuterte Hinz. Immer wieder gingen Tiere in die Fallen, die nicht gejagt werden dürften. "Genauso wenig lässt sich sicherstellen, dass keine Elterntiere in die Fallen tappen und die Jungtiere allein ohne Überlebenschance zurückbleiben", sagte Hinz. Ein Verbot der Fallen sei überfällig gewesen.