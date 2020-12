Trainer Adi Hütter: Gut aufgestellt, schlecht eingewechselt

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die Frankfurter Eintracht hat es in diesen Wochen nicht leicht. Und sie macht es sich selbst schwer. Nach dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach, einem mehr als unglücklichen Resultat nach einer über weite Strecken ausgezeichneten Leistung, schwankte die Stimmung zwischen totaler Frustration und großer Hoffnung, zwischen Selbstkritik und Stolz. Bis zur 90.Minute waren die Frankfurter dem ersten Sieg nach acht Spielen ganz nahe, dann vermasselten sie sich das so herbeigesehnte Erfolgserlebnis mit dummen Aktionen. „Wir ärgern uns heute über das Ergebnis, weil wir eine tolle Leistung gezeigt haben“, sagte Trainer Adi Hütter, „es ist einfach nur schade, dass wir dieses Spiel nicht als Sieger beendet haben.“ Es ehrt den Frankfurter Trainer, dass er ganz im Gegensatz zu seinem Mönchengladbacher Kollegen Marco Rose die indiskutable Leistung des Schiedsrichters kaum thematisierte.

Maximal unglückliche Schlussphase

Hütter hatte Grund zum Ärger. Und zur Freude. Die Schlussphase des Spiels war maximal unglücklich für die Frankfurter verlaufen. Der Platzverweis von David Abraham mit „Gelb-Rot“ in der 81. Minute war der Knackpunkt. Erst danach kamen die Gäste, die bis dahin nach der Pause nicht einen einzigen Schuss aufs Frankfurter Tor abgegeben hatten, zurück in die Partie. Beide gelben Karten für den Eintracht-Kapitän waren umstritten, vor allem, weil Schiedsrichter Benjamin Cortus, permanent und lautstark unter Druck gesetzt von der Gladbacher Bank nach einer falschen Entscheidung im Vorfeld des 2:1 für die Eintracht, durchweg unterschiedliche Maßstäbe angelegt hatte. Als Breel Embolo Sebastian Rode zu Boden stieß, hätte es „Rot“ geben können, gab es aber nicht. Als Lars Stindl in der Nachspielzeit an der Mittellinie Dominik Kohr fällte, entschied der Referee auf Vorteil für die Eintracht, wo es keinen Vorteil gab. Der Elfmeter allerdings, der die Partie in der 90.Minute zum Kippen brachte, war berechtigt. Aymen Barkok hatte sich im eigenen Strafraum nach einem technischen Fehler gegen Embolo einfach dumm angestellt. „Daran tragen wir selbst schuld“, sagte der Eintracht-Trainer.

Barkok war die Personifizierung dieses Spiels. Der junge marokkanische Nationalspieler hatte ein fantastisches Tor zum 3:1 erzielt, als er den Ball durch die Gladbacher Abwehr „gestreichelt“ und dann sicher vollendet hatte. Er hatte Silvas 2:1 vorgelegt. Aber er hatte eben auch die Borussia zurück ins Spiel gebracht. „Aymen gebührt ein großes Kompliment, nicht nur wegen seines Tores. Er hat gekämpft, ist viel gelaufen, phänomenal“, lobte der Trainer, „der Fehler beim Elfmeter ändert aber nichts an der Bewertung seiner Leistung.“ Aber er änderte das Spiel. In Unterzahl stand die Eintracht nach dem Anschlusstreffer mit dem Rücken an der Wand und musste tatsächlich noch in der fünften Minute der Nachspielzeit den unverdienten Ausgleich hinnehmen.

Offensive Dreierkette bringt Mut ins Spiel

So schwer diese Wochen für die ganze Mannschaft sind, so schwer sind sie für den Trainer. Hütter hatte sich gegen Gladbach für eine offensive Aufstellung mit leichter Systemänderung entschieden. Hinter der einzigen Spitze André Silva, mit seinen Saisontoren acht und neun einmal mehr überragend, spielte eine offensive Dreierkette mit Barkok, Younes und Kostic. Das klappte, das funktionierte, das brachte Spielkultur und Mut zurück ins Team. Auch die Abwehr um den zurückgekehrten Libero Makoto Hasebe stand lange Zeit, bevor es zur Unterzahl kam. Hütter hatte vieles richtig gemacht. Und dann ist ihm kurz vor dem Ende doch ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Die eingewechselten Daichi Kamada und Danny da Costa sollten für Entlastung sorgen und haben das nicht geschafft. Gerade die Nicht-Leistung des Japaners, der sich nicht einmal bemühte, seinen Frust über die anfängliche Nichtnominierung zu verbergen, dürfte Hütter die Zornesröte ins Gesicht getrieben haben. Kamada, eines der größten Talente im Frankfurter Kader, hat sich und der Mannschaft mit dieser Einstellung einen Bärendienst erwiesen. Und der Trainer wird schnell gemerkt haben, dass er besser Bas Dost gebracht hätte, um den Sieg über die Zeit zu bringen.

Es gehört zu Hütters Vorzügen, dass er trotz aller Emotionen ziemlich schnell nach dem Spiel zu sachlichen Analysen fähig ist. Und so fiel sein Urteil nach dem achten Unentschieden im zwölften Spiel ausgewogen aus. „Die Leistung stimmt mich optimistisch, dass wir bald wieder gewinnen werden, auch wenn es nach neun Spielen ohne Sieg natürlich Zeit wird, dass wir uns belohnen“, sagte der Eintracht-Coach, „mir macht es Spaß, zu sehen, wie alle kämpfen, eine kompakte Einheit bilden und Mentalität zeigen.“ Die letzte Chance auf einen Dreier in diesem Jahr bietet sich am Samstag beim FC Augsburg.