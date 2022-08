Traktor-Demo in Mainz für faire Landwirtschaftspolitik

Rund 100 Traktoren sind aus Rheinhessen auf den Mainzer Marktplatz gefahren. Dort wollen die Landwirte demonstrieren. (Foto: Sascha Kopp)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Mit einem Protestkorso durch Rheinhessen haben Landwirte aus der Region am Mittwoch für eine faire und fachgerechte Landwirtschaftspolitik und unter anderem auch gegen ein Komplettverbot von Pflanzenschutzmitteln demonstriert. Rund 100 Traktoren, verteilt auf zwei Demozüge - aus Alzey sowie aus Ingelheim – bahnten sich ab dem frühen Morgen ihren Weg in die Mainzer Innenstadt. Ziel der Sternfahrt waren die Domplätze. Insbesondere in der Mainzer Innenstadt kam es zu massiven Behinderungen im Berufsverkehr.

Polizei zufrieden mit Verlauf

„Wir sind grundsätzlich zufrieden mit dem Verlauf“, erklärte Alexander Kolb, Leiter der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim und Einsatzleiter der Polizei beim Protestzug, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Dass es zu Behinderungen kommen wird, war bereits im Vorfeld absehbar“, macht Kolb deutlich. Außergewöhnliche Vorkommnisse habe es aber bis zuletzt nicht gegeben. Zudem seien sowohl der Zeitplan als auch die Teilnahmeauflagen eingehalten worden.

Der Protestzug wurde vom Verein „Landwirtschaft verbindet Rheinland-Pfalz“ (LsV RLP) organisiert und den beiden rheinland-pfälzischen Bauern- und Winzerverbänden Rheinland-Pfalz Süd sowie Nord (Rheinland-Nassau) unterstützt. Man demonstriere für eine nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, eine faire, sach- und fachgerechte Landwirtschaftspolitik, Verbraucherschutz, die Stabilisierung der Versorgungssicherheit, den Erhalt von Familienbetrieben und mehr Planungssicherheit, hatten die Veranstalter angekündigt.

Verknüpfte Artikel

Am Hauptbahnhof erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Der erste, aus rund 60 Traktoren bestehende Demozug setzte sich gegen 6 Uhr in Alzey in Bewegung. Eskortiert von der Polizei fuhren die Traktoren über Gau-Odernheim, Bechtolsheim, Undenheim, Selzen, Mommenheim, Harxheim sowie die Mainzer Stadtteile Hechtsheim und Oberstadt in die Innenstadt. Über Unimedizin, Alicenplatz am Hauptbahnhof, Kaiserstraße, Bauhofstraße, Große Bleiche und Rheinstraße ging es schließlich in Richtung Domplätze. Für Liebfrauenplatz und Markt war bei der Stadtverwaltung im Vorfeld eine abschließende Protestversammlung angemeldet worden. Geplantes Ende: 12 Uhr.

Wie Kolb berichtet, sei es am Morgen insbesondere im Bereich von Alicenplatz und Binger Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Gegen 8 Uhr passierte der Korso aus Alzey mit besagten 60 Traktoren diesen Bereich. Wie bereits bei vergangenen Demozügen dieser Art war im Vorfeld ein Rechtsfahrgebot für die Teilnehmer angeordnet worden. Sodass sich ein Traktor nach dem anderen mit kaum mehr als Schrittgeschwindigkeit seinen Weg durch die Innenstadt bahnte. Die niedrige Geschwindigkeit und die Länge des Korsos generell hätten den übrigen Verkehr zeitweise stark ausgebremst, so Kolb. Es kam zu Rückstaus.

An der Mewa-Arena vorübergehend gestoppt

Der zweite Demozug mit rund 30 Traktoren startete am Morgen in Ingelheim und fuhr ebenfalls in einer von der Polizei begleiteten Kolonne über Heidesheim, Wackernheim und die Saarstraße nach Mainz. An der Mewa-Arena wurde der Korso vorübergehend gestoppt, um beide Demozüge unabhängig voneinander Richtung Dom zu leiten. „Ein Zusammenführen hätte mit Blick auf die Verkehrssituation wenig Sinn gemacht“, sagt Polizeieinsatzleiter Kolb.

Nach und nach füllten sich Liebfrauenplatz und Markt, positionierten sich zusehends Traktoren vor dem Dom. Gegen 10 Uhr fuhren schließlich die letzten Teilnehmer auf den Domplätzen vor. Knapp eine Stunde später, gegen 11 Uhr, erklärten die Veranstalter vom Verein LsV RLP die Versammlung für beendet und die Landwirte traten individuell die Heimreise an.