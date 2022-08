Traktorenkorso legt Verkehr in Mainz lahm

Rund 100 Traktoren sind aus Rheinhessen auf den Mainzer Marktplatz gefahren. Dort wollen die Landwirte demonstrieren. (Foto: Sascha Kopp)

MAINZ - Der Demokorso mit insgesamt rund 100 Traktoren, die sich am frühen Morgen aus Alzey und Ingelheim auf den Weg durch Rheinhessen gemacht hatten , ist in der Mainzer Innenstadt eingetroffen. Insbesondere im Stadtgebiet komme es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen durch den ersten Demozug, wie Alexander Kolb, Leiter der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim und Einsatzleiter der Polizei am Rande des Demokorsos, im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet.

„Wir eskortieren zunächst die rund 60 Fahrzeuge, die aus Richtung Alzey kamen, in Richtung Dom“, so Kolb. Es gilt Rechtsfahrgebot: Sodass sich ein Traktor nach dem anderen in beinahe Schrittgeschwindigkeit seinen Weg durch die Innenstadt bahnt. „Der Straßen- und insbesondere auch der Berufsverkehr am Morgen werden allein durch die niedrige Geschwindigkeit und die Länge des Einzelkorsos erheblich ausgebremst und behindert.“ Gegen 8 Uhr passiert der Demozug aus Richtung ALzey schließlich den Alicenplatz am Hauptbahnhof, rollt weiter in die Kaiserstraße. Anschließend geht es über Bauhofstraße und Rheinstraße, auf Liebfrauenplatz und Markt am Dom.

Auch bei Abreise kann es Verkehrsbehinderungen geben

Als die rund 60 Traktoren, die nach dem Start in Alzey über Gau-Odernheim, Bechtolsheim, Undenheim, Selzen, Harxheim und Mainz-Hechtsheim in die Innenstadt gefahren waren, den Alicenplatz passieren, wartet der zweite Traktorenkorso bereits an der Mewa-Arena in Mainz-Bretzenheim.

Wie Polizeieinsatzleiter Kolb erklärt, habe die Polizei den aus noch einmal rund 30 Traktoren bestehenden Demozug bewusst nicht direkt über die Saarstraße ebenfalls in die Innenstadt geführt und dort mit dem anderen Korso zusammengeführt. „Um die Behinderungen nicht noch weiter zu forcieren“, sagt Kolb, der sich aber grundsätzlich zufrieden zeigt mit dem Verlauf der Demo. „Der Zeitplan wurde eingehalten. Wir sind pünktlich um 6 Uhr in Alzey losgekommen.“ Mit größeren Behinderungen sei zu rechnen gewesen, gerade in der Mainzer Innenstadt. Zumal die Landwirte im Vorfeld angekündigt hatten, den Verkehr bewusst „entschleunigen“ zu wollen.

Rund 100 Traktoren sind aus Rheinhessen auf den Mainzer Domplatz gefahren. Dort wollen die Landwirte demonstrieren. (Foto: Sascha Kopp)

Die Traktoren fahren nun nach und nach vor dem Dom vor. Auf den Domplätzen wurde vom Verein LsV RLP eine Versammlung angemeldet. Angekündigtes Ende: 12 Uhr. Die Landwirte wollen vor Ort weiter für faire und fachgerechte Landwirtschaftspolitik und gegen ein Komplettverbot von Pflanzenschutzmitteln demonstrieren.

Mit der geplanten Abreise der Traktoren in Richtung Rheinhessen ab 12 Uhr rechnet die Polizei noch einmal mit erheblichen Beeinträchtigungen in der Innenstadt sowie auf zentralen Zubringerwegen.

Weiterer Bericht folgt.