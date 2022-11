Traktorfahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Schriftzug „Polizei“ leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (© Carsten Rehder/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (dpa/lrs) - - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktor auf der Landstraße 3133 in Langgöns (Landkreis Gießen) ist mindestens ein Mann schwer verletzt worden. Der Mann habe den Traktor gefahren, berichtete die Polizei in Gießen. Wie viele Menschen in dem Auto saßen, und ob sie unverletzt geblieben sind, stand zunächst nicht fest. Wie es zu dem Unfall am Montagabend kam, war zunächst auch „völlig unklar“. Die Landstraße nahe des Ortsteils Dornholzhausen war wegen der Bergungsarbeiten ganz gesperrt.