Transporter stürzt von A3-Brücke in die Tiefe

Per Rettungshubschrauber wurde der schwer Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. (Foto: Feuerwehr Wiesbaden)

WIESBADEN - Bereits am späten Montagvormittag war es auf der Autobahn 3 zwischen der Raststätte Medenbach und der Anschlussstelle Niedernhausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das hat die Feuerwehr am Mittwoch mitgeteilt. Ein Transporter kam demnach aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte seitlich einer Brücke etwa 20 Meter einen Abhang hinunter. Das Fahrzeug landete auf dem Dach in einem Bachlauf.

Der Transporter kam nach seinem Absturz in der Böschung unterhalb der A3 zum liegen. (Foto: Feuerwehr Wiesbaden)

Der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, konnte sich laut Pressemitteilung der Feuerwehr noch aus eigener Kraft aus dem Fahrzeugwrack retten, blieb dann aber in der Nähe seines Fahrzeugs liegen. Die Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr bahnten sich nach ihrem Eintreffen einen Weg die steile Autobahnböschung hinunter, um den Mann zu versorgen. Die Feuerwehr brachte zudem Leinen an, um den Abstieg weiterer Kräfte zu sichern und Gerätschaften nach unten zu transportieren.

Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber, die Freiwilligen Feuerwehren aus Medenbach und Auringen sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr der Feuerwachen 1 und 2.