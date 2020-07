Trend: Camping im Corona-Sommer

Das sind die Lieblings-Campingplätze unserer Reporter

Campingpark Lindelgrund im Naheland=https://www.lindelgrund.de



Campingplatz Odenwald-Idyll im Fischbachtal=https://https://www.odenwald-idyll.de/



Camping Münstertal im Schwarzwald=https://www.camping-muenstertal.de



Camping Hopfensee im Allgäu=https://www.camping-hopfensee.de



Camping Berghof in Österreich=https://www.seecamping-berghof.at/



Camping Val Saline in Kroatien=https://www.campvalsaline.hr/de/val-saline-camping



Camp Strasko in Kroatien=https://www.campingstrasko.com/de/



Zaton Holiday Resort in Kroatien=https://www.zaton.hr/de/



Camping Sango Sands Oasis an der schottischen Nordküste=https://https://sangosands.com/