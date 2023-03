Trendsetter: Warum deutscher Riesling international boomt

Die Nachkriegszeit war in puncto Weinkultur eine finstere Ära. «Ein großer Teil der Weine war dünn, mager, sauer», schreibt Jens Priewe .Während sich Winzer in Frankreich, Italien und Kalifornien mit Önologie, also dem Keltern und Reifen des Weins, befassten, «herrschte in vielen deutschen Kellern Unkenntnis, Ignoranz, Hemdsärmeligkeit.»