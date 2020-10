Trio mit Diebesgut auf A3 festgenommen

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. (Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

DARMSTADT / FRANKFURT - Zivilfahnder haben am Donnerstagabend zwei Frauen und einen Mann bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 festgenommen. Gegen 18.15 Uhr fiel das Auto des Trios den Beamten auf der A5 bei Darmstadt aufgrund der rasanten Fahrweise auf. Die Streife konnte den Wagen schließlich nach dem Wechsel auf die A3 bei Frankfurt stoppen.

Bei der Kontrolle der beiden 50 und 60 Jahre alten Frauen und des 44-jährigen Mannes, die nach Angaben der Polizei alle bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren, stießen die Beamten auf mutmaßliches Diebesgut im Auto. Unter anderem in der Reserveradmulde waren mehrere Parfüms in Originalverpackung sowie neue, hochwertige Handtaschen versteckt. Zur Herkunft der Gegenstände machten die Drei unterschiedliche und widersprüchliche Angaben. Neben der vermeintlichen Beute kamen auch zwei Zangen, ein starker Magnet und ein Schlagstock in amtliche Verwahrung. Der 44-Jährige und seine beiden Komplizinnen wurden vorläufig festgenommen. Eine anschließend durchgeführte Durchsuchung ihrer Wohnungen verlief ergebnislos.

Bei den folgenden Ermittlungen stellten die Fahnder fest, dass zwei sichergestellte Handtaschen in einem Laden in Heidelberg entwendet wurden. Ihr Wert liegt bei rund 800 Euro. Aufgrund der Aufnahmen der Überwachungskamera konnten die beiden 50 und 60 Jahre alten Frauen als Tatverdächtige identifiziert werden. Die Nachforschungen zur Herkunft der anderen sichergestellten Produkte dauern noch an.