Trotz Regen: NFL-Fans erobern Frankfurt

Viele NFL-Begeisterte positionieren sich am Samstag vor den großen Helmen der 32 NFL-Teams auf der Hauptwache, versuchen sich bei der Quarterback-Challenge. Großer Andrang herrscht auf am Championship der Chiefs am Mainufer. Kurzentschlossene haben jedoch keine Chance, an Bord einen Blick auf die Vince-Lombardy-Trophy zu werfen. Auch für den Besuch des Schiffs waren die Tickets in Windeseile weg. Marion und Svenja, die aus Hamburg nach Frankfurt gekommen sind, sind aber nur kurz enttäuscht. Schließlich haben sie Karten für das Spiel. Woher? „Über einen Arbeitskollegen aus den USA. Der kennt um drei Ecken jemand von den Chiefs“, erzählt Marion, die „sehr, sehr gespannt ist, ob Taylor Swift kommt“. Die Frage, ob die prominente Partnerin von Chiefs-Tight-End Travis Kelce vier Tage vor ihrem Tour-Start in Buenos Aires in Frankfurt vorbeischaut, elektrisiert viele in diesen Tagen. Kelce selbst antwortete am Freitag mit einem verschmitzten Lächeln darauf: „Wenn ich das verrate, ändern sich in Las Vegas die Wettquoten. Mit denen will ich es mir nicht verscherzen. Ich behalte das also besser für mich.“