Trotz Sonnenschein: Kaum Verstöße gegen Corona-Regeln

WIESBADEN - Trotz angenehmen Sonnenscheins haben sich die Menschen in Hessen am Karsamstag weitgehend an die Corona-Beschränkungen gehalten. "Klar sind die Leute bei dem Wetter unterwegs", sagte ein Polizeisprecher aus Frankfurt am Samstagnachmittag. "Aber bislang ist es sehr ruhig." Auch in Fulda war die Lage am Samstag entspannt. "Momentan ist alles im grünen Bereich", teilte eine Polizeisprecherin mit. "Auch von beliebten Ausflugszielen wie der Wasserkuppe haben wir keine Meldungen erhalten."

Vereinzelt Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen

Auch aus der Landeshauptstadt hieß es: "Alles ruhig." Die Polizei in Darmstadt meldete ebenfalls keine Verstöße gegen die Corona-Regeln. "An die Auflagen haben sich heute alle gehalten, auch auf den Demonstrationen zu Ostern", teilte ein Sprecher der Polizei am Samstagnachmittag mit. Vor allem auf Ausflugsziele achte man. "Wir haben am Wochenende in Südhessen die größeren Parks im Auge, da wird schon regelmäßig kontrolliert."

In Offenbach und in Mittelhessen kontrollierte die Polizei bereits am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag die Einhaltung der Regeln. In Offenbach wurden nur vereinzelt Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen registriert, wie die Polizei mitteilte. Zudem habe man eine "niedrige zweistellige Anzahl" an Verstößen gegen die Ausgangssperre festgestellt. Auch von der Polizei in Gießen hieß es: "Man muss sagen, dass die Ausgangssperre, die wir hier in zwei Landkreisen haben, Wirkung gezeigt haben und es ruhig war."