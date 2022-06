True-Crime-Podcast Abgrundtief: Diese Fälle erwarten Sie

Abgrundtief blickt auf große Kriminalfälle aus dem Rhein-Main-Gebiet zurück. Journalisten der VRM berichten von den Fällen und erinnern an ihre Opfer. (Archivfotos: Wolfgang Degen, Jürgen Mahnke, Karl-Heinz Bärtl, dpa)

REGION - Verbrechen passieren immer. Zu jeder Tageszeit, teilweise mitten in der Öffentlichkeit - auch bei uns in der Region. Das zeigt ein Blick in das Archiv der Zeitungen der VRM. Die Digitalreporter Thomas Schmidt und Katharina Petermeier sind in den vergangenen Monaten auf Spurensuche gegangen. Sie haben mit Reportern der VRM über die größten Kriminalfälle der Region gesprochen - über die Ermittlungen, Täter und Opfer und die Folgen, die die Verbrechen für die Region hatten. Ab Sonntag, 5. Juni, erzählen sie davon im neuen True-Crime-Podcast Abgrundtief. Jede Woche erwartet Sie dann ein neuer Kriminalfall hier auf Ihrem Nachrichtenportal der VRM oder auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Damit Sie nicht allzu lange warten müssen, gibt es hier schon einen kleinen Vorgeschmack:

Eines haben alle Fälle gemeinsam: Sie sind alle so passiert und haben sich alle in unserer Region ereignet. Das heißt: Von Mittel- bis Südhessen, von Mainz über Wiesbaden bis nach Darmstadt. In unserer ersten Staffel erwarten Sie über zehn Fälle - unter anderem diese hier:

Der Fall Andreas Darsow

2011 wird der dreifache Familienvater aus Babenhausen, Andreas Darsow, wegen Doppelmordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er soll seine beiden Nachbarn erschossen und deren gemeinsame Tochter schwer verletzt haben. Das Motiv: Ruhestörung. Aber ist der Mann fähig, aus einem solchen Grund zu morgen? Er ist rechtskräftig verurteilt, dennoch zweifeln einige an seiner Tat. Und es gibt Indizien, die gegen Darsow als Täter sprechen.

Kaltblütig erschossen: Nilüfer G.

Erst wird ein Säure-Anschlag auf die zweifache Mutter verübt, den sie nur knapp abwenden kann. Später wird sie mit fünf Schüssen im Auto ermordet. Steckt ein eiskalter Auftragsmörder hinter dem Verbrechen? Oder doch etwas ganz anderes?

Ein Doppelmord - ohne Leichen

Zwei Halbbrüder sind tot. Sie sollen ermordet worden sein, die Täter scheinen bereits gefunden. Doch wo sind die Leichen der beiden Herborner? Ein Beschuldigter behauptet, die Leichen verbrannt zu haben. Aber geht das überhaupt, ohne Spuren zu hinterlassen?

Im Wahn getötet - Der Fall Fatma B

Tim hat furchtbare Angst. Er hat eine Frau kennengelernt. Doch in ihren Augen sieht er das absolute Böse. Er schlägt eine Bibel auf, sucht Halt und stößt auf ein eindeutiges Zitat: "Du sollst die Hexe nicht am Leben lassen." Gesagt - getan. Doch die mörderische Odyssee des Darmstädters ist damit noch lange nicht zu Ende.

Die vergiftete Nudelsuppe

Fünf Monate lang wird ein Rüdesheimer Ehepaar terrorisiert. Erst landen vergiftete Mettstückchen auf dem Grundstück. Kurz darauf beginnt eine Reihe von Anschlägen auf das Auto. Doch damit nicht genug: Als die Ehefrau am Mittwoch, 27. Februar 2019, Nudelsuppe kocht und einen Rest auf dem Herd stehen lässt, verschafft sich ein Unbekannter Zutritt zum Haus. Aus der Nudelsuppe wird ein tödliches Gemisch.

Mehr Hintergründe in zwei Sonderfolgen

Neben den konkreten Fällen erfahren Sie in unserem Podcast auch Hintergründe zur Tatort-Arbeit und Gerichtsverhandlungen. So können Sie zum Beispiel die Arbeit der Cold-Case-Unit Südhessen näher kennenlernen, die sich um alte, ungeklärte Kriminalfälle kümmert. Und wir sprechen mit Anja Darsow, der Ehefrau des verurteilten Doppelmörders Andreas Darsow, die bis heute von der Unschuld ihres Mannes überzeugt ist. Mehr True Crime aus der Region finden Sie übrigens schon jetzt in unserem Dossier

Hier können Sie Abgrundtief überall hören

Alle Folgen von "Abgrundtief" finden Sie in unserem Dossier . Mac-, iPhone- oder iPad-Nutzer können den Podcast bei „Apple Podcasts“ abonnieren. Auch auf „Spotify“ und „Google Podcasts“ sowie auf YouTube gibt es die neuen Folgen von „Abgrundtief“. Außerdem ist der Podcast bei „Deezer“ zu finden. Auch Samsung-Nutzer können unsere Podcasts über den kostenlosen und vorinstallierten Dienst Samsung Free auf ihrem Smartphone hören. Sie können Samsung Free aufrufen, indem Sie auf dem Startbildschirm von links nach rechts wischen oder die App starten. Suchen Sie dazu im Bereich „Listen“ einfach nach „Abgrundtief“ und erstellen sich eine persönliche Playlist.

