Türchen 10: Wie Muslime Weihnachten genießen

Viele empfinden Weihnachten, entkoppelt vom Christentum, auch einfach als Familienfest. So nutzen die meisten Muslime die Feiertage ebenfalls, um mit ihren Liebsten zusammenzukommen. „Für mich ist das Fest auch mehr ein Teil der deutschen Kultur als der Religion“, erklärt eine 36-Jährige. Andererseits: Es wird ja der Geburtstag von Jesus gefeiert – und er gilt im Islam als einer der wichtigsten Propheten. Eine fantastische Ausrede, um sich die Zeit mit dem einen oder anderen Schoko-Nikolaus zu versüßen. Geht der ohnehin nicht zurück auf Nikolaus von Myra, also dem heutigen Ort Demre in der türkischen Provinz Antalya? Ein Grund mehr, zuzuschlagen.