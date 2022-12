Türchen 12: Beim Adventsschwimmen ins eiskalte Nass tauchen

Am Abend vor dem Adventsschwimmen war der Schwimmbad-Förderverein Gastgeber des lebendigen Adventskalenders. Ein gutes Dutzend Besucher ließ es sich im Freien, wo noch drei Monate zuvor die Müßiggänger in der Spätsommersonne brutzelten, bei ebenfalls heißen Getränken gut gehen. „Aber leider bekamen wir das Adventslicht nicht ausgehändigt“, bedauerte Anette Legenmayer vom Förderverein, der somit am Sonntagabend die Laterne auch nicht an den nächsten Gastgeber, den Verein Naturfreunde Trebur, weitergeben konnte. In Trebur endet der lebendige Adventskalender am 23. Dezember, wenn um 18 Uhr der Förderverein St. Alban vor dem Alten Rathaus der Kerngemeinde das letzte „Fensterchen“ öffnet.