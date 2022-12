Türchen 21: Eine teure Bescherung?

Noch gravierender ist die Inflation bei dem Heizöl, das er zur Herstellung braucht. Das war in diesem November doppelt so teuer wie im April 2021. Dazu meint der Kerzenfabrikant: „Nun kaufe ich seit Jahrzehnten wegen meiner vergleichsweise kleinen Mengen beim gleichen Lieferanten und bin dadurch nicht so von Tagespreisen abhängig wie die ‚Großen’ unserer Branchen.“ Deren Kosten dürften also noch stärker gestiegen sein.