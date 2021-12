Turbulenzen um Wiesbadener Awo nehmen kein Ende

Kurier-Redaktion gewinnt Journalistenpreise

Der renommierte Wächterpreis der Stiftung „Freiheit der Presse“ geht 2021 nach Wiesbaden.



Neben Gregor Haschnik (dritter Preis) von der „Frankfurter Rundschau“ und Christian Parth und Axel Spilcker vom „Kölner Stadt-Anzeiger“ (zweiter Preis) werden die Kurier-Journalisten Birgit Emnet, Olaf Streubig und André Domes mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Es ist eine Würdigung für monatelange Arbeit zur Aufdeckung eines Systems krimineller Machenschaften und Selbstbereicherung beim Kreisverband Wiesbaden der Arbeiterwohlfahrt (Awo).



Emnet, Streubig und Domes bedanken sich beim Team ihrer Lokalredaktion und bei der VRM, die ihnen sowohl die nötigen Freiräume für die intensive Recherche ermöglicht als auch teilweise heftige juristische Anfeindungen abgeblockt hätten. „Dies zeigt, wozu Lokalredaktionen fähig sind. Machen Sie weiter, bleiben Sie Vorbild“, betont Moritz Döbler, der Chefredakteur der „Rheinischen Post“ und Vorsitzender der Jury.



Und noch über zwei weitere Preise kann sich die Kurier-Redaktion 2021 freuen: Für sein Digitalprojekt zum Thema Analphabetismus wird der WK-Volontär Philipp Durillo mit dem Hessischen Preis für junge Journalisten ausgezeichnet. In der VRM Story „Funktionaler Analphabetismus – Das Leben mit der Lüge“ zeigt er am Beispiel zweier Protagonisten, was es bedeutet, einen Fahrplan nur mit Mühe lesen und einen Patientenfragebogen nicht selbst ausfüllen zu können.



Für ihren Podcast „Rheingehört“ erhalten die WK-Volontäre einen Sonderpreis des Preises für transparenten Journalismus. Der Podcast, in dem WK-Volontäre mit erfahrenen Kollegen über ihre aktuellen Recherchen sprechen, wird als Projekt gewürdigt, das „in vorbildlicher Weise die öffentliche Aufgabe der Medien thematisiert“. (loh/dom)