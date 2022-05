Überfüllte Züge der „Rheingaulinie“ sorgen für Ärger

Umleitungen und Zugausfälle

Folgende Züge der Linie RB 10 werden wegen Bauarbeiten an den Gleisen in Kastel bis zum 1. September jeweils sonntags bis donnerstags umgeleitet: Zug mit Abfahrt um 22.53 Uhr in Frankfurt Hbf in Richtung Rüdesheim, Zug mit Abfahrt um 22.32 Uhr in Wiesbaden Hbf in Richtung Frankfurt Hbf.



Aufgrund der Umleitung entfallen bei diesen Zügen die Halte Frankfurt-Höchst und Kastel. Als Ersatzhalt dient Mainz Hbf.