Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen - was muss ich beachten?

MAINZ/WIESBADEN - Die Welle der Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge aus der Ukraine ist riesig. Viele Rheinland-Pfälzer und Hessen möchten Geflüchtete bei sich aufnehmen. Auf was man dabei achten sollte.

Darf man Flüchtlinge bei sich wohnen lassen?

Ja. Denn die Menschen aus der Ukraine können eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 24 des Aufenthaltsgesetzes bekommen und müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Eine Aufenthaltserlaubnis ist nach spätestens 90 Tagen bei der Ausländerbehörde zu beantragen.

Wohin wendet man sich, wenn man Wohnraum anbieten kann?

An die jeweilige Kreis- oder Stadtverwaltung.



Muss ich meinen Vermieter fragen, ob ich Flüchtlinge aufnehmen darf?

Nein. Laut Deutschem Mieterbund (DMB) dürfen Mieter Flüchtlinge aufnehmen. Eine Zeitspanne von sechs bis acht Wochen wird laut DMB als „erlaubnisfreier Besuch“ gewertet. Bei längeren Aufenthalten sollte der Vermieter informiert und um Erlaubnis gefragt werden. Andernfalls riskiere der Mieter eine Kündigung des Mietverhältnisses.

Ist es möglich, unbegleitet einreisende Kinder und Jugendliche aufzunehmen?

Zunächst ein mal nicht. Allein einreisende Kinder und Jugendliche von dem jeweils örtlich zuständigen Jugendamt in Obhut genommen und in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht und betreut. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge können allein reisende Minderjährige auch bei „geeigneten Privatpersonen“ untergebracht werden.

Ist es empfehlenswert, dass einheimische Quartiergeber Flüchtlinge bei Behördengängen begleiten?

Ja. Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium etwa hält das für sinnvoll.

Dürfen die Geflüchteten hier arbeiten?

Ja. Laut Bundesinnenministerium wird die Ausländerbehörde bereits bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, auch wenn noch kein konkretes Beschäftigungsverhältnis in Aussicht steht, in den Aufenthaltstitel eintragen, dass die Beschäftigung erlaubt ist. Das bedeutet, dass der betreffende Flüchtling keine weitere Arbeitserlaubnis einer anderen Behörde braucht.

Erhalten ukrainische Flüchtlinge finanzielle Unterstützung?

Ja. Sie können Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen, um hier ihren Lebensunterhalt zu bestreiten oder eine medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Aus diesen Sozialleistungen könnten gegebenenfalls auch Mieten gezahlt werden.

Können Kinder und Jugendliche hier Kita und Schule besuchen?

Ja. Nach Auskunft des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums können Kitas, in denen ausreichend Personal vorhanden ist und die noch freie Plätze haben, ohne weitere Voraussetzungen Kinder aus der Ukraine aufnehmen. Einrichtungen, die sich dazu in der Lage sehen, können freiwillig auch Kinder über die festgelegte Obergrenze hinaus aufnehmen. Wenn es Wartelisten gibt, dann sollen grundsätzlich die zuerst gemeldeten Kinder aufgenommen werden. Mit Erteilung der Aufenthaltserlaubnis sind Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche aus der Ukraine in Deutschland schulpflichtig. Alle anderen dürfen wenn sie dies wollen, eine Schule besuchen. Anzumelden sind sie bei der jeweiligen Schule. In Hessen sind die kommunalen Schulämter Ansprechpartner für alle Fragen zum Schulbesuch der Flüchtlingskinder. Der Platz in einer kommunalen Kita muss in Hessen beim Jugendamt des Aufenthaltsortes beantragt werden.