Unbekannter klaut Zeitungsausträgerin das Auto samt Hund

Ein Hubschrauber der hessischen Polizei im Einsatz. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FLÖRSHEIM - Ein Riesenschreck, Schürfwunden und ein samt Schäferhund geklautes Auto – dass ihr Arbeitstag so spektakulär sein wird, hat die 65 Jahre alte Flörsheimerin nicht gedacht, als sie am frühen Freitagmorgen begann, in der Stadtmitte und in Weilbach die Zeitungen auszutragen, wie sie es schon seit rund 20 Jahren tut. Gegen 6.30 Uhr war sie in der Weilbacher Thomas-Mann-Straße schon fast am Ende ihrer Tour. Noch ein Dutzend Zeitungen und die Arbeit wäre erledigt. Ihren Wagen, einen VW Caddy, hatte sie abgestellt. Der Motor war aus, der Schlüssel steckte, der Wagen war nicht verschlossen, auf dem Rücksitz saß ihr Schäferhund.

Den Mann, der an einem Auto stand, hatte sie schon gesehen, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Als sie die Briefkästen und Zeitungsrohre gefüttert hatte und wieder zu ihrem Wagen zurückging, bemerkte sie, dass der Mann, der eben noch an dem anderen Wagen lehnte, plötzlich auf dem Fahrersitz ihres Caddys saß. „Der will mich beklauen“, war ihre erste Reaktion, schildert die Flörsheimerin im Gespräch mit dieser Zeitung. „Ich war richtig sauer“, fügt sie hinzu und was sie dann tat, illustriert ihre Erbostheit recht deutlich. „Ich bin zur Beifahrerseite und habe mich an der Tür festgehalten. Ich wollte da rein“, schildert sie. Der Dieb gab allerdings Gas und die 65-Jährige wurde mitgerissen. „Nach zwei, drei Metern habe ich losgelassen. Erst habe ich gelegen, dann wieder gestanden, zornig, wütend und mit angeknackstem Ego“, schildert die resolute Flörsheimerin ihre Stimmungslage. Doch Glück im Unglück, außer ein paar Abschürfungen trug sie keine Verletzungen davon.

Auto und Hund wieder da

Doch was jetzt? Auto weg, Hund weg – und Handy weg, denn das lag im Auto. „Ich habe etwas lauter an der Haustür geklopft“, schildert sie, wie sie sich bei einem Anwohner bemerkbar machte. Der bekam an diesem Morgen nicht nur die Zeitung geliefert, sondern auch noch einen ungewöhnlichen Kriminalfall. Von seinem Apparat aus wurde die Polizei informiert. „Sehr bemüht, ganz toll“, lobt die 65-Jährige sowohl den Anwohner als auch die Polizei. Und wenig später kam die Sache noch zu einem recht guten Ende. In der Keltenstraße, nur wenige Meter vom Ort des Diebstahls entfernt, stand der Wagen. Unbeschädigt, mit laufendem Motor und Schäferhund auf dem Rücksitz. Der Dieb war allerdings geflüchtet und konnte trotz des Einsatz des Polizeihubschraubers nicht gefunden werden. „Mir ist in 20 Jahren noch nicht mal etwas im Ansatz Vergleichbares passiert“, schildert die Zeitungszustellerin. Der Rest ihrer Zustelltour wurde von Kolleginnen übernommen, aber am Samstag wollte sie schon wieder im Einsatz sein. Wie seit rund 20 Jahren. Nur dass diesmal auch über sie in der Zeitung berichtet wird.