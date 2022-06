Unbekannter klaut Zeitungsausträgerin in Flörsheim das Auto

Ein Hubschrauber der hessischen Polizei im Einsatz. (Archivfoto: dpa)

FLÖRSHEIM - Ein Riesenschreck, Schürfwunden und ein geklautes Auto. Dass ihr Arbeitstag so spektakulär ausgehen wird, hat die 65 Jahre alte Flörsheimerin sicher nicht gedacht, als sie am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Thomas-Mann-Straße im Flörsheimer Stadtteil Weilbach die Zeitungen austrug. Während sie von Haus zu Haus ging, um die Zeitungsrohre und Briefkästen zu füttern, setzte sich plötzlich ein Unbekannter hinter das Steuer ihres grauen VW Caddy und fuhr los.

Die verdutzte Frau rannte noch zu ihrem Wagen, bekam die Tür zu fassen und wollte den Dieb zum Anhalten bewegen. Der gab jedoch Gas und nach einigen Metern musste die 65-Jährige die Tür loslassen. Bei ihrem Versuch, den Täter aufzuhalten, zog sie sich nach Angaben der Polizei Schürfwunden zu. Der Wagen wurde kurze Zeit später verlassen in Tatortnähe gefunden, von dem Dieb fehlte jede Spur. Nach dem dunkel gekleideten Mann von schmaler Statur, der zwischen 40 und 50 Jahre alt sein soll, fahndete die Polizei bisher erfolglos. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, der lange über dem Stadtteil stand.