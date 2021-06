Unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern erwartet

Eine Gewitterfront zieht über eine Landstraße, auf der Autos vorbeifahren. (Symbolfoto: dpa)

Offenbach - Zum Ende der Woche erwartet die Menschen in Hessen unbeständiges Wetter. Vor allem im Süden kann es wiederholt regnen und teils kräftig gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Am Donnerstag bestehe lokal Unwettergefahr durch Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 Grad im Bergland und 23 Grad im Süden.

In der Nacht zum Freitag halten Schauer und Gewitter an. Teils muss mit Starkregen gerechnet werden bei Tiefstwerten zwischen 15 und 10 Grad. Am Freitag ziehen im Tagesverlauf Schauer und Gewitter nach Osten. Es wird mäßig warm bei Höchstwerten von 19 bis 23 Grad.