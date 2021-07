3 min

Unesco verschiebt Entscheidung zu SchUM-Stätten und Limes

Ob die SchUM-Stätten in Speyer, Mainz und Worms Welterbe werden, entscheidet sich erst am Mittwoch. Doch in unseren 360-Grad-Rundgängen können Sie mehr über die Stätten erfahren.

Von Johanna Dupré Redaktionsleiterin Kultur Mainz