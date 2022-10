Unfall am Gustav-Stresemann-Ring: Mehrere Schwerverletzte

Bei einem schweren Unfall auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. (© 5vision.media)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden hat es am Samstagabend einen schweren Verkehrsunfall auf Höhe des Statistischen Bundesamtes gegeben. Wie die Feuerwehr und Polizei berichten, wurden mehrere Menschen verletzt, sechs davon schwer. Wie viele Menschen insgesamt in den Unfall verwickelt waren, ist aktuell noch unklar. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll einer der Unfallwagen auf dem Ring stadteinwärts unterwegs gewesen sein. Als der Fahrer in die Wittelsbacherstraße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto. Die Kollision war offenbar so heftig, dass sich die Unfallwagen überschlugen; eines der Autos kam auf dem Dach zum Stehen.

Der Gustav-Stresemann-Ring war zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Am späten Samstagabend (Stand 23 Uhr) wurde die Fahrbahn stadteinwärts wieder freigegeben; wie lange die Straße stadtauswärts gesperrt bleibt, ist aktuell unklar.

Auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden sind zwei Autos zusammengestoßen. Mehrere Menschen wurden verletzt. (© 5vision.media) Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Wir berichten weiter.