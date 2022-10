Unfall am Gustav-Stresemann-Ring: Sechs Schwerverletzte

Bei einem schweren Unfall auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden sind sechs Menschen zum Teil lebensbedrohlich schwer verletzt worden. (© 5vision.media)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden hat es am Samstagabend einen schweren Verkehrsunfall auf Höhe des Statistischen Bundesamtes gegeben. Wie Feuerwehr und Polizei berichten, wurden sechs Menschen teilweise lebensbedrohlich verletzt. Unter den Verletzten ist auch ein siebenjähriger Junge.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr. Wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte, war ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf auf dem Ring stadteinwärts unterwegs. Als er in die Wittelsbacherstraße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto, einem Mercedes CLS, der von einem 24-Jährigen gefahren wurde. Die Kollision war so heftig, dass sich die Unfallwagen überschlugen, der Mercedes auf dem Dach liegenblieb. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Fahrer eine rote Ampel überfuhr und deutlich zu schnell unterwegs war. In dem Auto saßen neben dem Fahrer und dem Kind drei weitere Menschen im Alter von 20, 31 und 36 Jahren.

Der Gustav-Stresemann-Ring war zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Am späten Samstagabend wurde die Fahrbahn stadteinwärts wieder freigegeben; in der Gegenrichtung blieb die Straße nach der Unfallaufnahme, für die auch eine Drohne eingesetzt wurde, bis 2.20 Uhr gesperrt.