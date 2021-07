Unfall auf Darmstädter Rheinstraße: Rettungswagen kippt um

Bei dem Unfall wurden mindestens zwei Fahrzeuge beschädigt. (Foto: 5vision Media)

DARMSTADT - Am frühen Donnerstagabend ist es auf der Rheinstraße in Darmstadt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. In diesen war auch ein Rettungswagen verwickelt. Wie die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung berichtet, war nach ersten Erkenntnissen um kurz nach 18 Uhr ein Rettungswagen mit Alarmsignal von der Hindenburgstraße auf die Kreuzung eingefahren. Ein Autofahrer fuhr zeitgleich bei grüner Ampel auf der Rheinstraße stadtauswärts. Etwa auf Höhe der Ecke Rheinstraße/Steubenplatz kollidierten beide Fahrzeuge und der Rettungswagen, in dem sich auch ein Patient befand, kippte auf die Straße. Mindestens zwei Personen wurden verletzt.

Die Kollision der beiden Fahrzeuge hatte zur Folge, dass der Rettungswagen auf die Seite kippte. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Besatzung des Rettungswagens wurde leicht verletzt, ebenso der im Rettungswagen transportierte Patient, der durch einen anderen Rettungswagen weitertransportiert wurde.

Durch den Verkehrsunfall war die Rheinstraße sowie angrenzende Straßen zeitweise gesperrt, was erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Die Sperrungen konnten erst nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen gegen 20:15 Uhr aufgehoben werden. Der genaue Hergang des Unfalls ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Fotos Mehrere beschädigte Fahrzeuge und ein umgekippter Rettungswagen nach einem Unfall auf der Rheinstraße in Darmstadt. Die Bergungsarbeiten dauerten, trotz zahlreicher Rettungskräfte an. Auch dieser BMW war in den Unfall verwickelt. Rettungskräfte bei der Arbeit. Der ADAC untersuchte zunächst die Achse des Rettungswagens, bevor dieser wieder gedreht wurde. Ein etwas anderer Blick auf die Rheinstraße. Mehrere Abschleppwagen des ADAC halfen bei den Bergungsarbeiten. Zum Ende Stand der Wagen dann aber wieder auf seinen 4 Rädern. 8

Während der Unfallaufnahme ereignete sich gegen 19:00 Uhr ein weiterer Unfall. Dabei kreuzte ein bisher unbekannter Fahrradfahrer die Rheinstraße in Richtung Hindenburgstraße. Dies hatte zur Folge, dass es zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw kam.