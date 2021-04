Unfall nach Autorennen auf der A63 - mehrere Frauen verletzt

Der blaue Sportwagen war laut Zeugen mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit auf ein vorausfahrendes Auto aufgeprallt. (Foto: Autobahnpolizei)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEBELNHEIM - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A63, der mutmaßlich in Folge eines illegalen Autorennens entstanden ist, sind zwei Frauen schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei Heidesheim in einer Pressemitteilung berichtet, hatten sich laut Zeugenaussagen am Karfreitag gegen 17.15 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Mainz eine 31-jährige Rüsselsheimerin und ein 32-jähriger Alzeyer mit ihren blauen beziehungsweise grünen Sportwagen ein Rennen geliefert.

Verdächtige wurden vorläufig festgenommen

Vor den beiden Rasern - etwa 1000 Meter vor der Anschlussstelle Biebelnheim - wollte eine 65-jährige Mainzerin mit ihrem weißen Kleinwagen ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren auf die linke Spur schoss der blaue Sportwagen der 31-Jährigen von hinten heran. Die 65-Jährige hatte laut Polizeibericht keine Chance zu reagieren: Der blaue Bolide prallte auf das weiße Auto auf. Die beiden Frauen in dem weißen Fahrzeug erlitten schwere, die beiden Frauen in dem Sportwagen leichte Verletzungen. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die beiden Beteiligten an dem mutmaßlichen Autorennen - die 31-Jährige aus Rüsselsheim und der 32-Jährige aus Alzey - wurden vorläufig festgenommen und nach Vernehmungen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Verknüpfte Artikel

An der Unfallstelle waren fünf Streifenbesatzungen, der Polizeihubschrauber, Feuerwehr Alzey, Rettungsdienst und mehrere Notärzte eingesetzt. Für die Sperrung der Autobahn A63, von 17.17 Uhr bis etwa 21.40 Uhr, waren mehrere Fahrzeuge der Autobahnmeistereien Heidesheim und Gau-Bickelheim eingesetzt.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat am Karfreitag gegen 17.15 Uhr, im Bereich der A61/A63 einen blauen und einen grünen Sportwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit beobachtet. Die beiden Fahrzeuge kamen vermutlich über die A61 aus Richtung Ludwigshafen und fuhren am Alzeyer Kreuz auf die A63 in Richtung Mainz. Die Staatsanwaltschaft Mainz war bei der Unfallaufnahme eingeschaltet und hat die Ermittlungen übernommen.