Universitäten wollen keine Corona-Hotspots werden

FRANKFURT - Die Universitäten im Rhein-Main-Gebiet sind vor Beginn des Wintersemesters zögerlich bei der Wiedereinführung von Präsenzveranstaltungen. Georg Krausch, Präsident der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität, warnte die Politik am Montag bei einer Online-Konferenz vor zu weitgehenden Öffnungen des Hochschulbetriebs.

Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen müssten verantwortbar bleiben, sonst könnten Universitäten schnell zu sogenannten Hotspots für die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie werden, sagte er: "Ich habe kein Interesse, dann eine Woche lang abends in der 'Tagesschau' Rechenschaft darüber abzulegen."

Besonnenes Vorgehen gefordert

Auch seine Amtskolleginnen von der Frankfurter Goethe-Universität und der Technischen Universität Darmstadt (TU), Birgitta Wolff und Tanja Brühl, sprachen sich für ein besonnenes Vorgehen aus. Im Unterschied zu Schulen gebe es an den Universitäten keine abgrenzbaren Lerngruppen von 20 oder 30 Studierenden, warnten sie.

In der Zeit zwischen zwei Vorlesungen würden sich in und vor den größten Hörsälen 2.000 Menschen begegnen, rechnete Krausch vor. "Natürlich ist es schrecklich, über den leeren Campus zu gehen", sagte die TU-Präsidentin Brühl. Die Universitäten hätten in der aktuellen Situation aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung.