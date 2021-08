Untergegangener Schwimmer weiter vermisst

(Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa)

FRANKFURT - Von einem im Main vermissten Schwimmer hat auch am Montagmittag noch jede Spur gefehlt. Es gebe bislang keine weiteren Erkenntnisse zum Unfallhergang, teilte die Frankfurter Polizei am Montag mit. Der 21-Jährige war am Samstagmorgen beim Schwimmen in der Nähe der Staustufe Griesheim im Main untergegangen, wie Zeugen beobachtet hatten. Eine dreistündige Suche mit Einsatz von Tauchern und einem Rettungshubschrauber verlief ergebnislos. Nach Angaben der Feuerwehr sind keine weiteren Suchmaßnahmen geplant.