Untersuchungsausschuss zu Hanau befragt OB Kaminsky

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum rassistischen Anschlag in Hanau befragt bei seiner Sitzung am Montag (9.30 Uhr) den Oberbürgermeister der Stadt, Claus Kaminsky (SPD). Thema der Sitzung ist erneut ein Notausgang an einem der Tatorte, der damals verschlossen war. Überlebende und Angehörige der Opfer hatten deshalb Vorwürfe an die Behörden erhoben, weil ein möglicher Fluchtweg verschlossen war.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen des verschlossenen Notausgangs in der Arena Bar zwischenzeitlich ermittelt. Die Einstellung ihres Verfahrens im August 2021 begründete die Behörde damit, es gebe keine konkreten Anhaltspunkte, dass Polizeibeamte oder Mitarbeiter des Ordnungsamtes das Verschließen der Tür angeordnet oder geduldet hätten. Es sei auch unklar, ob zwei der Opfer durch einen unverschlossenen Notausgang hätten fliehen können.

In der Sitzung des Untersuchungsausschusses im Wiesbadener Landtag soll auch der Bauamtsleiter der Stadt als Zeuge zum Thema Notausgang gehört werden. Oberbürgermeister Kaminsky und er hatten ursprünglich bereits bei der Sitzung des Gremiums am 14. Oktober zu Wort kommen sollen, aus Zeitgründen wurden ihre Aussagen jedoch verschoben.

Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob es rund um die Tat zu Behördenfehlern kam.