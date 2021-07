Unwetter: 70 Menschen vermisst, sieben Tote

Die Kyll ist in Erdorf über die Ufer getreten und hat Teile des Dorfes geflutet. Foto: Harald Tittel/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DEUTSCHLAND - Das Tief "Bernd" hat Rheinland-Pfalz schwer getroffen. Sieben Menschen sterben, über 30 werden vermisst. Eine Vielzahl an Häusern sei instabil, es bestehe Einsturzgefahr.

Alles zur Unwetter-Katastrophe in der Region lesen Sie hier:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Mainzstrand hat wegen Hochwasser geschlossen

Durch das drohende Hochwasser muss Josef Zimmer weite Teile seines Mainzer Rheinstrandes räumen. (Foto: Sascha Kopp)

Der Mainzstrand an der Theodor-Heuss-Brücke hat wegen des steigenden Pegels am Mainzer Rheinufer bis auf weiteres geschlossen. Wie Betreiber Josef Zimmer erklärte, habe er bereits am Mittwoch damit begonnen, den direkt am Ufer liegenden Bereich zu räumen. „Wir haben zum Beispiel die Bestuhlung entfernt“, sagt Zimmer. Am heutigen Donnerstag will er weitere Teile des Mobiliars in Sicherheit bringen.

Verknüpfte Artikel

Der aktuelle Wasserstand am Pegel in Mainz. (hochwasser-rlp.de)

Sehr kritisch wird es für den Mainzstrand ab einem Pegel von etwa sechs Meter. Für den heutigen Donnerstag sagt das Landesamt für Umwelt einen Pegelstand von bis zu 5,40 Meter voraus, bis Freitagabend kann dieser weiter auf 5,65 Meter ansteigen.

2013 musste Zimmer den Mainzstrand in einer Nachtaktion wegen des Hochwassers komplett räumen, 400 Tonnen Sand musste er später nachordern. Damals erreichte der Pegel im Juni einen Höchststand von 6,82 Meter.

Nach Angaben der Mainzer Feuerwehr gibt es in der Landeshauptstadt ansonsten derzeit keine großen Probleme mit dem Hochwasser. „Bislang ist alles entspannt“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr.

Feuerwehren in Mainz-Bingen rüsten sich



Mehr dazu lesen Sie hier: Hochwasser: Feuerwehren in Mainz-Bingen rüsten sich Im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim ist das Rheinufer überflutet. In der Verbandsgemeinde Rhein-Selz wird der höchste Pegelstand für Samstag erwartet.

Malu Dreyer bangt

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat nach der Hochwasserkatastrophe in der Eifel ihre Betroffenheit geäußert. "Das Unwetter hat unser Land hart getroffen. Ich bange mit allen, die in Gefahr sind", schrieb die SPD-Politikerin am Donnerstagmorgen im Kurznachrichtendienst Twitter. Sie danke allen Helfern und Einsatzkräften, die unermüdlich mit großem Einsatz gegen die Wassermassen ankämpften.

— Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) July 15, 2021

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Mehr als 30 Menschen werden vermisst

Nach Überflutungen und Dauerregen sind laut Polizei im Eifel-Ort Schuld bei Adenau in der Nacht zum Donnerstag sechs Häuser eingestürzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Morgen werden dort derzeit mehr als 30 Menschen vermisst.

Der gesamte Landkreis Ahrweiler sei von der Unwetterlage betroffen, sagte der Sprecher. Mehrere Orte wurden demnach wegen des Hochwassers von der Außenwelt abgeschnitten. Ungefähr 50 Menschen befänden sich dort auf Hausdächern und müssten gerettet werden.

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen Hochwassers nach Angaben eines Kreis-Sprechers extrem gefährlich. In Messerich in der Eifel wurden nach Angaben des Kreises zwei Helfer des Technischen Hilfswerks von den Fluten eingeschlossen, es besteht Lebensgefahr, wie der SWR berichtete.















Am Abend hatten die Behörden im Landkreis Ahrweiler extremen Starkregen gemeldet. Die Feuerwehr Koblenz half zusammen mit dem Technischen Hilfswerk Lahnstein und der Feuerwehr Mainz aus, um 800 Sandsäcke pro Stunde zu füllen. Diese wurden mit sechs Lkw in den Landkreis Ahrweiler gebracht.

Es sei mit Sturzfluten und Überflutungen zu rechnen, hieß es. Auf dem Campingplatz "Stahlhütte" in Dorsel (Kreis Ahrweiler) und weiteren Anlagen entlang der Ahr mussten Personen von den Dächern ihrer Campingwagen gerettet werden.

Auch die A61 bei Mönchengladbach Richtung Koblenz ist wegen Überflutungen weiterhin gesperrt. Nach Medienberichten ist durch die Überflutung eine Stützmauer eingestürzt.

Tische, Bänke und Liegen sind schon mal in Sicherheit gebracht worden. (Foto: Sascha Kopp)

In Gerolstein gibt es derzeit weder Internet, noch Festnetz-Anschluss. In der Vulkaneifel habe es in der Nacht etwa 600 Einsätze in der Nacht gegeben.

Deutsche Bahn rät von Reisen ab

Die Deutsche Bahn riet allen Bahnreisenden, Nordrhein-Westfalen weiträumig zu umfahren. "Bitte verschieben Sie Reisen von und nach NRW nach Möglichkeit auf die kommenden Tage", hieß es in einer Mitteilung. Am Mittwoch wurde auf zahlreichen Bahnlinien der Betrieb eingestellt. Die Bahn berichtete unter anderem von Verspätungen und Ausfällen von Zügen zwischen Köln und Düsseldorf sowie zwischen Köln und Wuppertal. Die Strecken zwischen Köln und Koblenz waren auf beiden Seiten des Rheins nicht befahrbar. ICE-Züge zwischen Frankfurt und Brüssel fuhren nur zwischen Frankfurt und Köln.

2000 Einsätze wegen Unwettern in Trier

Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Donnerstag mit dem Hochwasser in der Region Trier gekämpft. Mehr als 4500 Anrufe seien bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr eingegangen, teilte die Stadt Trier mit. Dabei wurden Feuerwehr und Rettungsdienste zu 2000 Einsätzen rausgeschickt. In der Stadt Trier hätte zudem die Kyll, ein Nebenfluss der Mosel, im Stadtteil Ehrang gedroht überzulaufen. 1600 Menschen seien daher in der Nacht mit Durchsagen der Feuerwehr darauf vorbereitet worden, ihre Häuser und Wohnungen kurzfristig verlassen zu müssen. Auch eine Wache der Berufsfeuerwehr habe gedroht, überschwemmt zu werden. Sie sei mit Sandsäcken geschützt worden. Gegen sechs Uhr schien demnach der Scheitelpunkt der Kyll erreicht zu sein. Eine Evakuierung sei daher nicht nötig gewesen.

Schulen im Landkreis Trier-Saarburg geschlossen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will am Donnerstag die von Überflutungen besonders betroffene Ruhrgebietsstadt Hagen besuchen. In Rheinland-Pfalz sollen im Kreis Vulkaneifel und in der Ortsgemeinde Kordel im Landkreis Trier-Saarburg die Schulen geschlossen bleiben.

Nur das Dach eines Autos schaut noch aus dem Wasser, das eine Bahnunterführung in Köln geflutet hat. (Foto: dpa)

Zwei Feuerwehrmänner sterben während Einsatz

In Altena im Sauerland kam bei der Rettung eines Mannes nach dem Starkregen ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben. Er wurde von den Wassermassen fortgerissen und ertrank. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Nur zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen. Er sei am Mittwochabend trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit. Die Polizei gehe von einem gesundheitlichen Notfall aus. In Altena waren - wie in vielen anderen Orten - Keller und Straßen überflutet. Der über die Ufer getretene Fluss Lenne verschärfte dort die Situation zusätzlich. Das Wasser lief in die Innenstadt. Altena sei "so gut wie nicht erreichbar", teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Mehrere Häuser evakuiert

In Hückeswagen im Oberbergischen Kreis lief aufgrund der heftigen Regenfälle die Bevertalsperre über. Das Wasser liefe aktuell unkontrolliert über den Rand der Staumauer, teilte ein Sprecher der Leitstelle am frühen Donnerstagmorgen mit. Mehr als 1000 Menschen mussten demnach ihre Häuser verlassen. Nach enormen Regenfällen haben die Behörden im Bergischen Land einen unkontrollierten Überlauf der Wupper-Talsperre bei Radevormwald befürchtet. Einsatzkräfte der Feuerwehr können das Wasser nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle Oberbergischer Kreis mittlerweile jedoch kontrolliert ablaufen lassen. Aus Sicherheitsgründen wurden die Anwohner der Wupper in Radevormwald bereits seit dem späten Abend aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen, auch mit Lautsprecherdurchsagen. Für Betroffene wurde eine Betreuungsstelle in einer Grundschule in Radevormwald eingerichtet.

Mehrere Häuser sowie ein Tierheim wurden am frühen Donnerstagmorgen in Solingen-Unterburg aufgrund des Hochwassers evakuiert. Der Wasserzufluss bleibe derzeit unvermindert hoch, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Wuppertal mitteilte. Demnach werde das Wasser momentan von Einsatzkräften der Feuerwehr abgelassen, was sich auf das Stadtgebiet auswirkt. Die Bewohner konnten in Notunterkünften und teilweise bei Bekannten untergebracht werden.

Regenfälle sorgen für Anstieg der Wupper

Auch in Wuppertal sorgten heftige Regenfälle zu einem Anstieg der Wupper und so für überflutete Straßen. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, wurden einige Straßen auf der Talachse entlang der Wupper gesperrt. Anwohner wurden demnach aufgefordert, sich nicht in Kellergeschossen aufzuhalten, sondern sich in höher gelegene Wohnungen zu begeben. Trotz der angekündigten Flutwelle sei die Unwetterlage in der Stadt aber noch überschaubar, teilte der Sprecher weiter mit. Die Feuerwehr wies auf Twitter vorzeitig darauf hin, den Trinkwasserverbrauch vorsorglich einzuschränken. Durch einen Stromausfall sei auch die Wasserversorgung betroffen.