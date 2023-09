Unwetter-Warnung für Rhein-Main-Gebiet und Rheinhessen

Rhein-Main. Nach den heißen spätsommerlichen Tagen kommt jetzt der Wetterumschwung: Ab dem späten Nachmittag müssen sich die Menschen in Hessen und Rheinland-Pfalz an diesem Dienstag auf heftige Gewitter einstellen. Es blitzt und donnert zunächst lokal, ab dem Abend und bis zum Mittwochmorgen dann verbreiteter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Starkregen mit 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und stürmische Böen seien wahrscheinlich.