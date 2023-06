Unwetterwarnung für Hessen und Rheinland-Pfalz

Region. In Hessen und Rheinland-Pfalz drohen am Donnerstag in weiten Teilen weitere Gewitter und Unwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte, sollen sich Donnerstagnachmittag von 13 Uhr an bis Freitag, 4 Uhr, von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter bilden. Lokal können in Verbindung mit diesen Gewittern heftiger Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h und Hagel auftreten. Ganz vereinzelt sind auch Großhagel mit Korngrößen um sieben Zentimeter und Orkanböen bis 140 km/h nicht ausgeschlossen. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab.