Urteil im Lübcke-Prozess: Lebenslang für Stephan Ernst

FRANKFURT - Der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht Frankfurt hat Stephan Ernst wegen Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet an, dass nach Verbüßen der Strafe die Möglichkeit der Sicherungsverwahrung zu überprüfen sei.

Mit Stephan Ernst angeklagt war Markus H.. Er soll nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft Beihilfe zum Mord geleistet haben. Der Senat sprach ihn allerdings deshalb frei. Er wurde aber wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einem Jahr und sechs Monate verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Ernst hatte Tat gestanden

Walter Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha erschossen worden. Ernst hatte die Tat gestanden und ausgesagt, er sei alleine am Tatort gewesen. In späteren Einlassungen hatte er Markus H. beschuldigt, „versehentlich“ auf Walter Lübcke geschossen zu haben. Zuletzt hatte er behauptet, er habe geschossen, Markus H. sei allerdings zusammen mit ihm auf der Terrasse gewesen.

Stephan Ernst hatte den Regierungspräsidenten regelrecht verfolgt, seit dieser im Oktober 2015 bei einer Bürgerversammlung in Lohfelden bei Kassel die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung verteidigt hatte. Der in Wiesbaden geborene und in Hohenstein (Rheingau-Taunus) aufgewachsene Ernst war seit seiner Jugend immer wieder mit Straftaten aufgefallen, die von tief sitzendem Fremdenhass geprägt waren. Seit der Jahrtausendwende wohnte er in Kassel, wo er sich der rechtsextremen Szene angeschlossen hatte. In diesem Kreisen hatte er Markus H. kennengelernt.