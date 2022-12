Urteil im Prozess zum Giftanschlag an der TU Darmstadt

Das Landesgericht Darmstadt hat im Giftanschlagprozess ein Urteil gesprochen. (© Marc Wickel)

Darmstadt - Die Frau, die vergangene Woche gestanden hatte, Verursacherin des Giftanschlag auf Angehörige des TU Fachbereichs Materialwissenschaften, gewesen zu sein, kommt in eine geschlossene Klinik für Psychiatrie.

„Soweit ist die Beschuldigte noch noch nicht“

Das Landgericht Darmstadt hat am Dienstag die 33 Jahre alte Mainzerin zu einer vorerst unbefristeten Unterbringung verurteilt. Ärzte hatten bei der ehemaligen Studentin eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Die Krankheit hatte dazu geführt, dass sie sich von TU-Angehörigen massiv verfolgt fühlte, so dass sie Chemikalien in H-Milch, Honig und Wasser für Kaffee und Tee gab. Sieben Angehörige der Materialwissenschaften schluckten die Chemikalien beim Kaffee- und Teetrinken, einer geriet kurzzeitig in Lebensgefahr.

Mit dem Urteil folgte das Schwurgericht der Staatsanwaltschaft und einem der beiden Verteidiger, die zuvor auf Unterbringung plädiert hatten. Die in Polen geborene Deutsche auf Bewährung in einer ambulanten Therapie unterzubringen, wie vom anderen Verteidiger gefordert, war für das Gericht nicht möglich, sagte der Vorsitzende Richter Volker Wagner in der Urteilsbegründung. „Soweit ist die Beschuldigte noch nicht“, erklärte er.